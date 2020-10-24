«Пусть порадуется за нас»: Валерия похвасталась перед Шнуровым хорошим отельным сервисом

Музыкант высмеял отдыхающих в Дубае певицу и продюсера, напомнив про их «безденежье».

Певица Валерия и Иосиф Пригожин наслаждаются жарким солнцем и морем в Арабских Эмиратах. Узнав об этом, Сергей Шнуров не смог смолчать. Артист написал ироничное стихотворение, в котором припомнил звездной паре их безденежье, выразил сочувствие, что теперь они «отдыхают как бедняжки» в Дубае, а не на Мальдивах.

Ответил поэту современности Пригожин. А вслед за мужем отреагировала и Валерия. Она опубликовала пост, в котором похвасталась, что имеет возможность совмещать отдых и работу: «Счастье!». А на троллинг от Шнурова написала:

«Пусть порадуется за нас, что такой отель предлагает очень хорошую косметику — лишнюю тяжесть из дома везти не приходится», — пишет Валерия в ответ на критику Шнурова.

При этом помимо Сергея Шнурова, многие фолловеры звездной четы недоумевают, почему пара все-таки отправилась на отдых, ведь пандемия коронавируса продолжается, а они так опасались заразиться.