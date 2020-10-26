«Пользуются в личных целях»: Меган Маркл и принца Гарри обвинили в использовании королевских титулов

От исполнения королевских обязанностей пара отказалась еще весной, но за ними пристально наблюдают общественные организации.

Меган Маркл и принца Гарри обвинили в том, что они продолжают использовать королевские титулы. Напомним, что пара отказалась от обязанностей монархов весной этого года и уехала жить в Америку.

Как пишет Daily Mail, генеральный директор Republiс (организация, которая проводит кампанию за отмену монархии в Великобритании. — Прим. ред.) Грэм Смит раскритиковал Меган и Гарри за использование ими титулов герцогов Сассекских.

«Они пользуются своим статусом и титулами в личных целях. Если они решили отказаться от исполнения обязанностей, то не должны так делать», — приводит слова Смита издание.

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Напомним, что в США герцоги Сассекские обосновались окончательно, купив собственный дом близ Санта-Барбары. Его стоимость составила 14 миллионов долларов.