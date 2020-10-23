Список претензий: стало известно, что Меган Маркл не устраивало во дворце

В одном из недавних интервью Меган Маркл говорила, что теперь по-настоящему счастлива. Речь шла о новой жизни семьи в Америке. Напомним, что герцоги Сассекские переехали в США весной этого года, а уже летом купили свой первый дом близ Санта-Барбары. Правда, тогда Меган не уточняла никаких причин для счастья. Теперь же все стало ясно благодаря одной из ее подруг. Девушка поведала эксклюзивную информацию для Intouch.

Как сообщает издание, будучи членом королевской семьи у Меган сформировался целый список того, что ее раздражало. В нем можно найти не только запрет на брючные костюмы, но и на юбки выше колен. А еще актрису дико выводило из себя то, что лак для ногтей должен был быть неярких оттенков. Отдельным пунктом шел реверанс перед старшими членами семьи, который нужно было выполнять обязательно. Ну и самое главное, с чем не смогла смириться Меган – ей нельзя было проявлять на публике чувства к мужу.

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На днях сообщалось о том, что между Маркл и принцем Гарри пробежала черная кошка. Ее практически с утра до вечера видят работающей в ресторане, а принц в это время находится дома с маленьким сыном.