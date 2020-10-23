«Очень крутые ощущения!»: Бородина повеселилась в ресторане с сиртаки и битьем посуды

Ксения Бородина осенью решила продлить себе лето и отправилась в отпуск. Хотя летом звезда «Дома-2» трижды была на море, но то были отечественные курорты. На сей раз телеведущая выбрала Турцию и со всей семьей – с мужем, двумя дочками и пасынком – улетела в роскошный средиземноморский отель.

Из Турции теледива делится фотографиями и видео. Погода царит на побережье замечательная, кроме того, в отеле есть все для веселого времяпрепровождения, поэтому Бородина отдыхает на полную катушку. Накануне они с мужем и детьми посетили примечательное местечко – греческий ресторан, где главными развлечениями стали битье посуды и танцы сиртаки.

«Очень крутые ощущения! Дети стояли с открытыми ртами, не могли поверить, что можно бить тарелки просто так», — пишет Бородина.

Для похода на вечеринку Ксения Бородина облачилась в свободное мини-платье с романтичным принтом – сердечками. Поклонники оценили аутфит телеведущей и заподозрили ее в беременности: