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«От любящего мужа»: Ксения Бородина похвасталась огромным букетом

37-летняя ведущая проекта «Дом-2» была приятно удивлена заботой возлюбленного.

«От любящего мужа»: Ксения Бородина похвасталась огромным букетом
Ксения Бородина на ТНТ. Фото: Instagram.com/borodylia

Телеведущая Ксения Бородина и бизнесмен Курбан Омаров недавно отмечали пятилетие совместной жизни. Актриса преподнесла мужу необычный романтический подарок — песню об истории их любви. Дарить подарки нравиться не всем, но вот получать их любят гораздо большее число людей. Бородина не является исключением. Недавно в Stories своего профиля артистка опубликовала огромный букет. Отец младшей дочери Ксении решил порадовать любимую в обычный будний день и подарил розы.

Курбан преподнес цветы пудрового цвета и оставил записку:

«От любящего мужа».

Ксения незамедлительно сообщила об этом подписчикам. Она добавила к фото эмодзи в виде красных сердец и написала три заветных слова:

«Я люблю тебя!»

Ксения Бородина
Ксения Бородина получила приятный сюрприз. Фото: Instagram.com/borodylia

Напомним, что сейчас Бородина с семьей отдыхает в Турции. Исполнительница роли девушки главного героя в фильме «Заза» на каждый ужин выходит, как на модный подиум, в лучших нарядах самых дорогих брендов. А также фотографирует своих подрастающих дочерей в ярких купальниках. В одном из постов с курорта Бородина рассказала, что окружающие не верят настоящему возрасту четырехлетней Теоны Омаровой. По словам Бородиной, девочка выглядит гораздо старше своих лет.

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