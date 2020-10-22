За обновками в ЦУМ: Седокова похвасталась трендовыми ботильонами из питона

Анна Седокова никогда не была обделена вниманием мужчин. При этом девушке не везло в личной жизнью: ее отношения с футболистом Валентином Белькевичем, бизнесменом Максимом Чернявским и с предпринимателем Артемом Комаровым не принесли ей счастья. Зато от них она родила детей. Каждому мужчине певица подарила по ребенку: Алину, Монику и Гектора.

А минувшим летом Анна снова вышла замуж. Она сочеталась браком с баскетболистом Янисом Тиммой. Влюбленные вместе уже год: теперь артистка демонстрирует всем свое счастье и планирует снова стать мамой. А пока молодожены наслаждаются жизнью. Накануне они посетили премьеру спектакля «Бесы» в Барвихе, а позже сходили на шопинг в ЦУМ.

Седокова поделилась кадрами, на которых примеряет обувь в магазине. Она надела ботильоны на шпильке с широким голенищем из кожи питона. Рядом стояли сливочные ботинки и еще ряд обуви.

«Я влюблена! Я окончательно влюблена. Любимый в эти влюблен, а я вот в эти. И все-таки мы вместе», — сказала звезда.

Артистка сразу переобулась в обновку. Но они купили несколько пар обуви. Янис покинул магазин с пакетами из Louis Vuitton. По пути домой Анна хвасталась новыми ботильонами. К слову, они прекрасно сочетались с ее светлыми джинсами и пиджаком оверсайз. «Премия Муж года», — заявила она, дав понять, что Янис оплатил все покупки.