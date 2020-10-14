«Думала, я сильная»: Анна Седокова заявила, что счастлива рядом с мужем

Поп-исполнительница Анна Седокова недавно вышла замуж в третий раз. Ранее артистка признавалась, что уже отчаялась найти свою любовь после двух неудачных союзов. Однако сейчас Анна счастлива с американским баскетболистом Янисом Тиммой. Седокова не устает напоминать мужу, как сильно она любит его. Недавно знаменитость опубликовала в микроблоге романтическое признание в чувствах своему избраннику.

Анна разметила совместную с мужем фотографию. На ней можно было увидеть улыбающуюся артистку в белом платье и обнимающего ее Яниса в черном смокинге.

«Эти дни стали чем-то невероятным. А я думала, я сильная. А вот тебе, Аня», — подчеркнула Седокова.

Знаменитость добавила, что их пара уже многое пережила. Но трудности сделали влюбленных только сильнее. Ранее стало известно, что из-за положительных тестов на коронавирус, Тимму изолировали от Седоковой. Однако позже артистка опровергла эту информацию, показав подлинные результаты.