Настоящая дива: Нетребко в пышном платье-бюстье вышла на сцену La Scala

Анна Нетребко нынешней осенью перенесла коронавирус. Болезнь протекала с осложнениями, и оперную диву даже госпитализировали в одну из частных клиник. Но все закончилось благополучно, и, восстановившись, она отправилась домой. А через некоторое время вернулась к работе. Первым в гастрольном графике звезды мировой сцены значится Милан.

Нетребко прибыла в столицу моды с сыном Тьяго. У дивы запланировано несколько сольных концертов в La Scala, и на первое выступление артистка вышла в пышном платье-бюстье бордового цвета. Звезда показала наряд в своем Instagram.

Открытые плечи звезды прикрывает прозрачная шаль из газа. Подол платья состоит из двух юбок – нижняя алого цвета, длинная, со шлейфом, верхняя – пышная с оборками.

Недавно Анна Нетребко рассказывала про свою коллекцию концертных платьев. Звезда подчеркнула, что у настоящей дивы нарядов для сцены должно быть много. В ее коллекции их – две сотни.