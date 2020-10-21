«Смотрится дорого и роскошно»: Анна Нетребко заменила пальто на яркий кардиган с мехом

Анна Нетребко на днях приехала в Милан. Она уже давала гастроли в Италии после карантина, но в сентябре артистка переболела коронавирусом. Ей пришлось отметить концерты в Москве и несколько недель провести в больнице. Теперь она готовится к возвращению на сцену. В свободное время певица успевает гулять по городу и видеться с подругами. Поклонники успели соскучиться по ее модным образам.

Накануне Анна отправилась на репетицию в театр. Она предстала в легком шифоновом платье и пальто пастельного оттенка, который идеально сочетался с сумкой-шопером, внушительных размеров. А теперь артистка отказалась от тренча в пользу яркого кардигана с мехом. Она также надела юбку миди и высокие сапоги.

В беседе с порталом Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Трофимова призналась, что Нетребко удалось попасть в тренды.

«Длинные женские кардиганы можно носить по-разному в этом сезоне. Именно по этому они должны присутствовать в гардеробе практически каждой из нас. Удобные, уютные и в то же время стильные кардиганы могут заменить легкое осенне или весеннее пальто, а если он еще и с меховой отделкой, то это смотрится дорого и роскошно, а также нестандартно. В этом сезоне мегапопулярными стали кардиганы именно в утепленном варианте с меховыми аппликациями или отороченные мехом. Анна, как девушка стильная и модная, любит пополнять гардероб яркими вещами. Тут мы видим не только кардиган с мехом, но и в яркой черно-красной гамме, который подходит ее цветотипу», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.