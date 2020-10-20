Дочка Веры Брежневой впервые за долгое время приехала домой в Киев

Соня Киперман давно живет в США, но после отпуска решила побывать в родных краях.

Вера Брежнева не скрывает, что любит свою семью. Недавно она вспомнила, как с сестрами в юности радовалась появлению домашнего телефона и как они любили похулиганить. Теперь певица является едва ли не самой красивой девушкой и популярной певицей. Она воспитывает двоих дочек. Младшая Сара живет с ней в особняке в Москве, а вот старшая Соня давно перебралась жить в Лос-Анджелес, где учится не первый год.

Недавно наследница артистки отдохнула в Турции. Она делилась красочными фото с побережья. Девушка в компании друзей каталась на яхте. Как оказалось, после каникул она решила приехать в Киев, где родилась и жила ее мама. Там до сих пор проживают родственники Веры. Сначала Соня показала местную природу и запечатлела одно из готических зданий.

«Красивый Киев», — написала она.

Позже дочка Брежневой сделала фото дома. Она предстала в черных укороченных джинсах и клетчатом бомбере. Девушка позировала в гостиной. По всей видимости, ближайшие дни она будет есть домашнюю еду и наслаждаться общением с близкими.

Напомним, что певица виделась с дочкой в феврале, когда была на гастролях в США. Тогда они целый день провели вместе. Вера не скрывает, что скучает по наследнице, но они всегда находятся на связи и переписываются в семейном чате.