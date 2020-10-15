«Веселое место — наш семейный чат»: Вера Брежнева показала редкое фото с тремя сестрами

Вера Брежнева в свое время прославилась благодаря группе «ВИА Гра». Теперь она популярная российская исполнительница. Девушка живет в роскошном особняке вместе с Константином Меладзе. Рядом с ней находится ее младшая дочка Сара от прошлых отношений. А ее старшая наследница Соня живет в Лос-Анджелесе. Минувшим летом артистка ездила в Киев. Как известно, она родилась на территории Украины. Ее девичья фамилия Галушка.

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Накануне Вера решила напомнить, что родилась в многодетной семьей. В интервью она не раз рассказывала, как вместе с сестрами носила одну и ту же одежду. Ее папа Виктор Михайлович работал инженером, а мама Тамара Витальевна была медиком и трудилась на заводе. Певица решила поделится редким свежим фото с сестрами, которых у нее три. Старшая Галина живет за границей, а двойняшки Анастасия и Виктория часто приезжают к звездной родственнице.

На фото Брежнева предстала в жакете. Она улыбалась.

«Нас 4 сестры. И нам: 35 лет младшим двойняшкам, 38 — мне и старшей сестре справа 43. В нашем детстве мобильных телефонов не было. Был один — домашний. И когда в доме раздавался звонок, все мы бежали поднимать трубку, потому что каждая думала, что звонят именно ей. И вот как-то раз наш домашний телефон сломался. Мы немого подкопили денег и купили новейший кнопочный шикарный телефон с определителем номера», — поделилась звезда.

По ее словам, она обнаружила, что на стационарном телефоне можно было отправить номер в черный список. Девочки были школьницами, поэтому сразу заблокировали номер классного руководителя. А когда спустя время об этом узнала их мама, то, конечно, наказала и отругала.

«Но это и было самым классным в нашей большой семье. Мы с сестрами всегда друг друга поддерживали, прикрывали, и даже наказание потом часто несли вместе. Могу точно сказать, что это сближало еще больше. А самое веселое место сейчас — наш семейный чат», — призналась Вера.

Поклонники восхитились не только сплоченностью девушек, но и тем, что они очень сильно похожи. «Какие все красотки», «Отлично, когда семья действительно семья не на бумаге. Особенно ваша семья предмет восхищения», «Ого, какая старшая сестра красавица! Берегите друг друга, девочки», «Так похожи», — прокомментировали пост подписчики.