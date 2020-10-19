«У шехзаде бы случился припадок»: Мерве Болугур в трусиках от бикини блеснула прелестями

Мерве Болугур во время съемок в турецком сериале «Великолепный век» подружилась с Пелин Карахан, которая в исторической ленте сыграла роль дочери султана Сулеймана и хасеки Хюррем султан — Михримах. Актриса поддерживала возлюбленную Бедри Гюнтая, когда та ожидала появления на свет первенца — сына Али Демира. К слову, наследнику Пелин уже исполнилось шесть лет. К тому же партнерша Бурака Озчивита успела обзавестись и вторым ребенком — сыном Джаном Эюпом, ему три годика.

Мерве может похвастаться точеной фигурой, что она и делает на личной страничке микроблога. На днях актриса из «Великолепного века» поделилась свежим пикантным снимком, позировав на пляже в дизайнерском купальнике. Партнерша Энгина Озтюрка (шехзаде Селим) не только засветила «ложбинку греха», но и похвасталась упругими бедрами без видимых растяжек и целлюлита.