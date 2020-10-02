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После «Великолепного века»: Пелин Карахан нашла лучшую подругу в лице Мерве Болугур

А ведь героини этих двух актрис по сюжету между собой не ладили.

После «Великолепного века»: Пелин Карахан нашла лучшую подругу в лице Мерве Болугур
Пелин Карахан (Фото: Instagram.com/pelinkarahan)

Пелин Карахан не скрывает, что Мерве Болугур стала для нее лучшей подругой. Актрис свел турецкий сериал «Великолепный век», в котором Пелин сыграла роль дочери султана Сулеймана и хасеки Хюррем султан — Михримах, а Мерве — наложницу шехзаде Селима. И если отношения между героинями в проекте по сюжету были сложными — Михримах и Нурбану друг друга откровенно недолюбливали. То в реальной жизни эти две девушки смогли найти общий язык. И мало того: они стали близкими подругами. Так, в лице Мерве Пелин нашла лучшего друга.

Звезда "Великолепного века" Пелин Карахан
Во время первой беременности Пелин много времени проводила в компании Мерве. Фото: Instagram.com/pelinkarahan

Вместе с Болугур возлюбленная Бедри Гюнтая отмечала важные даты. К слову, избранник Пелин нисколько не препятствовал общению жены с близкими друзьями. Во время первой беременности Карахан Мерве постоянно была рядом с подругой — поддерживая ее в этом трогательном состоянии.

Звезда "Великолепного века" Пелин Карахан и Мерве Болугур
Актрисы на празднике в окружении гостей. Фото: Instagram.com/pelinkarahan

Сама Болугур о личной жизни распространяться не любит. Известно, что у актрисы было несколько ярких романов. Однако обзаводиться отпрысками Мерве не спешила.

Звезда "Великолепного века" Мерве Болугур
Мерве Болугур стала лучшей подругой Пелин Карахан. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

В турецком сериале «Великолепный век» актриса снималась вместе с Энгином Озтюрком, Халитом Эргенчем, Арасом Булутом Ийнемли, Вахиде Гердюм (именно она сыграла «возрастную» Хюррем султан. — Прим. ред.), Озаном Гювеном и многими другими.

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