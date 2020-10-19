Редкий кадр: Асмус в розовом платье с кружевом предстала на фото с выпускного бала

Актриса не побоялась показать, как выглядела в юности. Еще когда была школьницей.

Кристина Асмус стала знаменита, когда снялась в сериале «Интерны». Позже она также вышла замуж за резидента Comedy Club Гарика Харламова. Влюбленные казались идеальной парой, но в этом году они расстались. Теперь артистка сама воспитывает дочку Анастасию. Юморист старается навещать наследницу, а вот с бывшей женой публично не общается.

больше по теме Кристина Асмус вслед за Лерой Кудрявцевой облачилась в костюм в пижамном стиле Актриса находится дома на самоизоляции после закрытия Театра имени Ермоловой. При этом она удивила поклонников своим посвежевшим видом.

Пока Кристина сидит дома на карантине из-за коронавируса, она активно общается с верными почитателями в Instagram. Обычно артистка делится с публикой свежими снимками, на которых демонстрирует лаконичные и стильные наряды. На это раз она опубликовала архивное фото. Знаменитость не побоялась показать, как выглядела в 2005 году, когда ей было 17 лет. Асмус позировала на вечеринке по случаю выпускного. Тогда она была облачена в розовое платье с кружевом. Более того, у актрисы была прическа с плотными локонами.

Поклонники удивились тому, что девушка практически не изменилась за минувшие годы. Многие также отметили, что стиль актрисы улучшился. Сама Кристина ответила на самые интересные вопросы. Она призналась, что хочет стать многодетной мамой и завести еще минимум двоих детей. Девушка подчеркнула, что сама росла в большой семье и поделилась кадром с мамой и сестрами.