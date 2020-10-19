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С яблоком на голове: Асмус предстала перед поклонниками в костюме мороженого

Актриса продолжает демонстрировать свои карнавальные костюмы.

С яблоком на голове: Асмус предстала перед поклонниками в костюме мороженого
Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina/

Звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус в новом телесезоне на ТНТ стала ведущей шоу «Золото Геленджика». Актриса в каждом выпуске предстает в неожиданных нарядах, поражая зрителей то платьем из «золота», то леопардовыми силуэтами. А на сей раз Асмус предстала в костюме мороженого.

Звезда позировала в «вафельном» наряде с яблоком на голове. Пикантности образу добавили «взбитые сливки» на бедре и разноцветный макияж.

Асмус не раз признавалась, что в восторге от своих нарядов на шоу. Причем из выпуска в выпуск аутфиты звезды не повторились. Девушка примерила и черные парики, и красные волосы и всевозможные фантазийные прически типа рожек. Да и макияж актрисы каждый раз вызывает у ее поклонников неподдельный восторг.

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