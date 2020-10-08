«Руками любимого»: Волочкова на шпагате насладилась «Свадебным маршем»

Анастасия Волочкова собирается замуж, вот только личность будущего мужа до сих пор скрывает. Но если раньше балерина только говорила и писала в Instagram о том, что у нее появился любимый человек, то сейчас уже и показывает. Правда, мужчина всегда находился либо спиной к кадру, либо его лицо скрыто смайликом. На этот раз будущие супруги решили отрепетировать свадьбу. Возлюбленный Волочковой исполнил знаменитую мелодию молодоженов на фортепиано, а сама она наслаждалась музыкой, сидя на шпагате.

«Свадебный марш» руками любимого», — подписала видеоролик Волочкова. Лицо мужчина по-прежнему не показывает.

О предстоящей свадьбе балерина заговорила еще летом. Тогда пара наслаждалась отдыхом в Турции, который Анастасия назвала предсвадебным путешествием. Саму же свадьбу Волочкова намечала на очередную красивую дату — 20 октября 2020 года.