Навеки твоя: жена Джастина Бибера посвятила ему татуировку под обручальным кольцом

18 сентября известный американский татуировщик Mr. K («Мистер Кей») поделился в Instagram фотографиями двух новых тату, которые она сделал жене певца Джастина Бибера — 23-летней модели Хейли Болдуин.

Девушка заказала у мастера тонкую надпись beleza («красота» по-португальски) на шее и букву J со звездочкой на безымянном пальце левой руки — как раз там, где американцы носят обручальные кольца. Без всяких сомнений так девушка закрепила за собой статус жены известного на весь мир артиста. Даже если она снимет кольцо, все равно, останется второй половинкой Джастина. Ну а если вдруг разведется и выйдет замуж за другого, всегда можно будет прикрыть татуировку новым кольцом.

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Добавим, что Хейли отважилась на этот романтический жест через пару недель после того, как супруги отметили вторую годовщину свадьбы. В эту дату влюбленные сделали друг другу красивые и лаконичные признания.