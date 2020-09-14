Скромно, но со вкусом: Джастин Бибер отметил годовщину свадьбы пикником с доставкой еды

14 сентября исполнилось ровно два года, как популярный американский певец Джастин Бибер скрепил себя узами брака с моделью Хейли Болдуин. Пара отметила это событие достаточно скромно: звезды просто решили провести день в компании друг друга, не приглашая больше никого. В соцсети они выложили фото и видео, на которых запечатлели свои ласки, не обременяя посты страстными признаниями в любви.

Судя по снимкам, пара устроила себе относительно скромным пикник на газоне на заднем дворе своего дома. Они заказали готовой еды и множество разных вкусностей, а потом лежали под солнышком, ни чем себе не отказывая и собирая поздравительные комментарии от других звезд.

Но парочку не стоит подозревать в излишней скромности. Несмотря на запреты, вызванные эпидемией в США, Джастин и Хейли шикарно проводили время в начале сентября. На недавних фотографиях в соцсетях видно, как молодые супруги купались в озере, катались на лодке, тарзанке и квадроциклах.

больше по теме Счастливы вместе: Джастин и Хейли Бибер поделились романтичными кадрами отдыха Звездная парочка устроила совместный заезд на квадроциклах.

Напомним, два года назад певец женился на племяннице актера Алека Болдуина, но его подписчики все еще не устали напоминать ему о бурном романе с Селеной Гомес. Недавно на одной из фотографии с Хейли фанаты заметили у Джастина грустный взгляд и оставили ряд комментариев о том, что, находясь в обществе одной из самых красивых девушек планеты, артист все равно скучает по другой.