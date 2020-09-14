Скромно, но со вкусом: Джастин Бибер отметил годовщину свадьбы пикником с доставкой еды

14 сентября исполнилось ровно два года, как популярный американский певец Джастин Бибер скрепил себя узами брака с моделью Хейли Болдуин. Пара отметила это событие достаточно скромно: звезды просто решили провести день в компании друг друга, не приглашая больше никого. В соцсети они выложили фото и видео, на которых запечатлели свои ласки, не обременяя посты страстными признаниями в любви.
Судя по снимкам, пара устроила себе относительно скромным пикник на газоне на заднем дворе своего дома. Они заказали готовой еды и множество разных вкусностей, а потом лежали под солнышком, ни чем себе не отказывая и собирая поздравительные комментарии от других звезд.
Но парочку не стоит подозревать в излишней скромности. Несмотря на запреты, вызванные эпидемией в США, Джастин и Хейли шикарно проводили время в начале сентября. На недавних фотографиях в соцсетях видно, как молодые супруги купались в озере, катались на лодке, тарзанке и квадроциклах.
Напомним, два года назад певец женился на племяннице актера Алека Болдуина, но его подписчики все еще не устали напоминать ему о бурном романе с Селеной Гомес. Недавно на одной из фотографии с Хейли фанаты заметили у Джастина грустный взгляд и оставили ряд комментариев о том, что, находясь в обществе одной из самых красивых девушек планеты, артист все равно скучает по другой.