«К пляжному сезону готова»: Глюкоза в оливковом купальнике похвасталась изгибами фигуры

С открытием границ и возобновлением авиаперелетов многие звезды поспешили наверстать упущенный этим летом отпуск. Например, Элджей и Настя Ивлеева устроили себе отдых на Мальдивах, цена за который в сутки им обходилась в 760 тысяч рублей. Вслед за блогерами отправилась на райские острова певица Глюкоза, в миру Наталья Чистякова-Ионова.

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Девушка показала, как прилетела на виллу, рассказала, что ее протестировали на коронавирус, а затем, наконец, обустроилась, на острове. Отдохнув в дороги, артистка решила не откладывать солнечные ванны на потом и переодевшись в купальник, не забыла похвастаться своей точеной фигуркой.

«К пляжному сезону готова», — подписала видео Глюкоза.

На кадрах девушка предстала в оливковом монокини с глубоким вырезом в зоне декольте. Эффектный оттенок купальника подчеркнул фарфоровую кожу звезды.