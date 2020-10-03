Ивлеева и Элджей обосновались на Мальдивах на вилле за 760 тысяч рублей в сутки

Ведущая программы «Орел и решка» Настя Ивлеева и ее муж рэпер Элджей обосновались на Мальдивах, куда они улетели на отдых, на шикарной вилле Lux North Male Atoll. В сутки они платят за проживание 760 тысяч рублей.

Надо отметить, что вилла входит в комплекс особняков на берегу Индийского океана. Здесь есть бассейн, площадка для загара, бар и причал для катера.

Кстати, общая площадь виллы равна почти тысячи квадратных метров. Полы в особняке стеклянные и можно наблюдать, как под ногами плавают морские черепахи.

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Ранее Настя Ивлеева отмечала в беседах со своими поклонниками, что прекрасно зарабатывает и никогда не будет экономить на своем отдыхе. При этом на ее страничке в соцсетях постоянно появляются кадры роскошной жизни. Любит похвастаться богатствами и ее муж Элджей. Не так давно он приобрел, к примеру, вертолет, чем несколько шокировал своих поклонников. Ивлеева по этому поводу шутила: она не понимает, почему вынуждена ездить на работу на машине, когда у мужа есть такое транспортное средство, сообщает «Комсомольская правда».