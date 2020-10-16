«С девочками»: Ксения Бородина и Ольга Орлова устроили девичник

37-летняя телеведущая Ксения Бородина устроила посиделки с подругами. К коллеге и приятельнице присоединилась 42-летняя певица Ольга Орлова. Знаменитостям мало встреч на съемочных площадках. В окружении других участников телестройки им не удается поговорить о личном. Именно поэтому подруги решили отдохнуть за чашкой утреннего кофе. Примечательно, что новый день у артисток начался в полдень. Фотоотчет с мероприятия Орлова и Бородина опубликовали на личных страницах.

«Завтрак-обед с девочками. Это вот во сколько надо встать, чтобы прийти в мейке в 12 утра? Я так не умею», — пожаловалась Бородина.

Несмотря на то, что Орлова и Бородина встретились с подругами в обед, Ксения все равно не успела до конца привести себя в порядок. Зато Ольга пришла при полном параде.

«Надо просто утром натощак на работе побывать, а потом на завтрак к девочкам», — объяснила приятельнице Орлова.

Сама Ольга разместила то же фото с более серьезной подписью.

«Смысл истинной дружбы в том, что радость она удваивает, а страдания делит пополам. Это был чудесный девчачий завтрак», — отметила артистка.