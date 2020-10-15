Русская Кармен: Орлова в алом платье-бюстье со съемными рукавами предстала на шоу

В таком виде блондинка появилась на передаче «Бородина против Бузовой».

42-летняя Ольга Орлова пришла на шоу «Бородина против Бузовой» в ярком силуэтном платье-бюстье, которое подчеркивало ее стройную фигуру.

Ведущая поддержала тренд на дорогие ткани и выбрала фасон из бархата. Напомним, что ранее в эфире программы «Модный приговор» рассказывали, что в нынешнем сезоне актуальны изысканные материалы вроде парчи, шелка и гобелена. Чем больше флера роскоши, золотых и серебряных нитей — тем лучше.

Платье оказалось также украшенным шнуровкой и съемными пышными рукавами, убрав которые, можно увидеть уже другую модель наряда. Ольга не стала утяжелять свой заметный образ дополнительными деталями и обошлась сдержанной укладкой и макияжем в естественных тонах. Украшения звезды тоже оказались довольно деликатными — в тон фурнитуре платья.