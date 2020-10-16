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«Я не одна»: Ольга Бузова появилась на шоу «Вечерний Ургант» с Дмитрием Соловьевым

34-летняя телеведущая пришла в гости к Ивану Урганту с напарником по программе «Ледниковый период».

«Я не одна»: Ольга Бузова появилась на шоу «Вечерний Ургант» с Дмитрием Соловьевым
Ольга Бузова пришла в гости к Ивану Урганту. Фото: Instagram.com/buzova86

Ольга Бузова уверенно покоряет не только ТНТ, но и Первый канал. После дебюта на шоу «Ледниковый период» знаменитость появилась в авторской программе Ивана Урганта. Примечательно, что поющая телеведущая вывела в свет фигуриста Дмитрия Соловьева. Кадры с партнером по танцам на льду Бузова опубликовала в личном профиле.

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» сфотографировалась со спортсменом в студии «Вечернего Урганта». Бузова выбрала для выхода белоснежный брючный костюм и черный кроп-топ. Волосы девушка собрала в высокий хвост, уложив свободные пряди в виде челки. Дополнила образ Ольга туфлями на шпильке в тон топа и серебристыми серьгами.

Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года был одет более сдержанно. Соловьев отдал предпочтение приталенному пиджаку и брюкам-джоггерам. Также он надел базовую футболку и кроссовки в тон.

«Каждый раз прихожу как на отчет с новостями о своей жизни, карьере, а также, чтобы сделать крутой коллаб. В этот раз я не одна в студии, а со своим партнерам по программе «Ледниковый период» Дмитрием Соловьевым», — представила фигуриста Бузова.

Ольга Бузова
Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев. Фото: Instagram.com/buzova86

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