«С роскошными цветами»: Рудковская похвасталась «ягодным» завтраком

На утреннем столе светской львицы на этот раз обилие нежных розовых оттенков.

Продюсер Яна Рудковская продолжает разбирать подарки новорожденному малышу Арсению, своему четвертому сыну. Он появился на свет 25 сентября, но поздравления семье известной блондинки и фигуриста Евгения Плющенко летят до сих пор.

В перерывах между распаковками Рудковская уделяет время повседневным делам. Не забывает светская львица и про свои завтраки. На сей раз девушка показала сервировку в нежных розово-ягодных тонах.

«Доброе утро, сегодня такой красивый завтрак с роскошными цветами», — написала Рудковская.

Стол изобилует садовыми ягодами. Гармонично сочетаются их оттенки с розовым сервизом. И, конечно, центральное место в композиции занимает огромный букет цветов.

Кстати, на этот раз Рудковская снова решила позавтракать оладушками. Звезда призналась, что обожает их с самого детства и иногда балует себя.