«С роскошными цветами»: Рудковская похвасталась «ягодным» завтраком

Продюсер Яна Рудковская продолжает разбирать подарки новорожденному малышу Арсению, своему четвертому сыну. Он появился на свет 25 сентября, но поздравления семье известной блондинки и фигуриста Евгения Плющенко летят до сих пор.
В перерывах между распаковками Рудковская уделяет время повседневным делам. Не забывает светская львица и про свои завтраки. На сей раз девушка показала сервировку в нежных розово-ягодных тонах.
«Доброе утро, сегодня такой красивый завтрак с роскошными цветами», — написала Рудковская.
Стол изобилует садовыми ягодами. Гармонично сочетаются их оттенки с розовым сервизом. И, конечно, центральное место в композиции занимает огромный букет цветов.
Кстати, на этот раз Рудковская снова решила позавтракать оладушками. Звезда призналась, что обожает их с самого детства и иногда балует себя.