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«С роскошными цветами»: Рудковская похвасталась «ягодным» завтраком

На утреннем столе светской львицы на этот раз обилие нежных розовых оттенков.

«С роскошными цветами»: Рудковская похвасталась «ягодным» завтраком
Яна Рудковская. Фото: Global Look Press

Продюсер Яна Рудковская продолжает разбирать подарки новорожденному малышу Арсению, своему четвертому сыну. Он появился на свет 25 сентября, но поздравления семье известной блондинки и фигуриста Евгения Плющенко летят до сих пор.

В перерывах между распаковками Рудковская уделяет время повседневным делам. Не забывает светская львица и про свои завтраки. На сей раз девушка показала сервировку в нежных розово-ягодных тонах.

«Доброе утро, сегодня такой красивый завтрак с роскошными цветами», — написала Рудковская.

Стол изобилует садовыми ягодами. Гармонично сочетаются их оттенки с розовым сервизом. И, конечно, центральное место в композиции занимает огромный букет цветов.

Кстати, на этот раз Рудковская снова решила позавтракать оладушками. Звезда призналась, что обожает их с самого детства и иногда балует себя.

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