«Будем передавать внукам по наследству»: Рудковская похвасталась кашемировыми нарядами для новорожденного

Уже скоро новорожденный сын Яны Рудковской отметит первую дату — малышу Арсению 25 октября исполнится один месяц. Но светская львица продолжает принимать поздравления и подарки по случаю прибавления в семье. К слову, презентами Рудковская с удовольствием хвастается в Instagram.

На этот раз маленькому Арсению Плющенко преподнесли комплект люксового кашемира: комбинезончик, свитер, варежки, шапочку и джоггеры из нежнейшей шерсти от Loro Piana. Молодая мама очень обрадовалась полученным подаркам и поспешила поблагодарить:

«Спасибо, дорогие, спасибо за такое внимание! Такие красивые подарки, все из кашемира! Ну все, будем носить и будем передавать такие мимимишные тепленькие классные вещи уже всем внукам по наследству», — радуется Рудковская.

Примерная стоимость полученного в дар кашемирового комплекта может составить несколько сотен рублей. Но Рудковская привыкла баловать себя и своих близких тяжелым люксом, поэтому вряд ли сильно удивилась статусному подарку.

Напомним, что малыш Арсений появился у Рудковской и Плющенко при помощи суррогатной матери. Сама Яна прошла несколько попыток ЭКО, которые не увенчались успехом.