«Ну что, в постельку?»: Сергей Жуков вспомнил, как столкнулся с домогательствами

О нравах «лихих 90-х» знают даже те, кому не довелось жить в то время. Прошел «школу жизни» 90-х годов и музыкант Сергей Жуков. В одном из выпусков авторской программы шеф-повара Константина Ивлева артист признался, что ему предлагали построить карьеру через постель.

Будучи на стадии раскрутки Жуков вместе с прежним напарником Алексеем Потехным искали влиятельного продюсера. Однажды им дали адрес одного из таких «покровителей». Начинающие артисты поспешили воспользоваться удачей. Когда Жуков и Потехин приехали по указанному адресу, двери им открыл не совсем тот, кого они себе представляли.

«Он открывает в халате на голое тело и говорит: «Ну что, сразу пойдем в постельку? Или поговорим сначала?» — заявил Сергей Жуков в программе «Ночной дожор».

Певец рассказал другу и ведущему, что в то время «постельная» карьера была привычным делом в мире шоу-бизнеса. Однако Жуков отказался от спонсорского участия продюсера, чье имя так и осталось в тайне.

Напомним, что песни Сергея Жукова до сих пор пользуются популярностью у разных поколений. Недавно его хит «Он тебя целует» был взят за основу песни современного хип-хоп-исполнителя Big Baby Tape.