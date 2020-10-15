«Вот что значит генетика»: схожесть Барановской с сестрой шокировала публику

До настоящего момента мало кто знал, что у телеведущей Юлии Барановской есть родная сестра. Даже две. И младшая из них, Ксения, 15 октября отмечает день рождения. И у себя в Instagram Барановская поспешила поздравить родственницу с праздником.

«Пожелания мои к тебе очень личные, пусть личным и останутся. А здесь просто признаюсь тебе в любви. С днем рождения!», — обратилась звезда.

При этом Барановская опубликовала пару селфи со своей сестренкой. Подписчики сразу же обнаружили сходство двух девушек не только друг с другом:

«Артем на сестру похож!!», «Юля, ваша дочь Яна — копия ваша сестричка!», «А мне кажется старший сынок копия сестренка», «Супер сестра, похожи», «Красотки», «Вы очень похожи, особенно улыбка. Такие красивые глаз не отвести», «У старшего сына улыбка вашей сестры!! Прикольно! Гены…», «Как Яна на сестру похожа! Вот что значит генетика. Улыбка», — пишут фолловеры.