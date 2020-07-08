Юлия Барановская: «Я бы хотела еще детей»

Юлия Барановская в телеэфире ежедневно — в ток-шоу «Мужское/Женское», в программе «Модный приговор». Скоро Юлия с детьми планирует отправиться в отпуск.

В интервью журналу «Телепрограмма» Барановская рассказала о своих мечтах и воспитании детей — Артема, Яны и Арсения Аршавиных.

«В день рождения работала до ночи»

— Юлия, каков план отпуска в новых для нас всех обстоятельствах?

— Мы с детьми стараемся побывать в тех местах, где еще не были. Выбор зависит от настроения, времени года и, конечно, обстоятельств, как в этом году. Я люблю путешествовать по России, у нас столько невероятных туристических мест. Я до сих пор под огромным впечатлением от Байкала, с теплотой вспоминаю поездку в Великий Устюг, очень люблю Ленинградскую область — там прошло мое детство. А этим летом мы собрались на Алтай.

Программа у нас, как обычно, насыщенная: от сплава по рекам до 8-часовой пешей прогулки к водопадам по труднопроходимым тропам. В общем, все, как мы любим. Надеемся, что эпидемиологическая обстановка будет и дальше улучшаться и тур состоится.

— Недавно у вас был день рождения. Как отмечали?

— В свой день рождения я работала: с утра до позднего вечера была на съемках любимого «Модного приговора». Вернулась домой ночью, но дети меня ждали, чтобы поздравить. Арсений уже засыпал на диване. Я задула свечки на торте. Главное для меня — их внимание и любовь, потому что столько любви, сколько дарят дети, никто не может подарить.

— Как дети закончили школу?

— Арсений окончил первый класс. В его школе не ставят оценки, а делают репорт об учебе. Говорят, на что надо обратить внимание, какие есть плюсы и минусы, что нужно развивать. Я честна по отношению к себе и к своим детям, поэтому для меня сюрпризов в репорте нет: тоже вижу, на что надо обратить внимание, ну а репорт это подтвердил.

Яна — отличница. Артему в этом году не ставили итоговых оценок из-за пандемии. Он учится в британской школе, и там тоже другая система — не та, к которой мы все привыкли. Я довольна их результатами, и больше всего меня радует, что дети понимают, что учеба — это их зона ответственности.

— То есть вы не следите, сделали они уроки или нет?

— Я не контролирую учебу старших, только Арсения. Но все они точно знают, что домашние работы — их зона ответственности, а не моя. В школе учеба завершилась, но они продолжают заниматься индивидуально: на курсах по разным предметам, языками — у каждого свои интересы.

— Долго пришлось уговаривать ребят заниматься на каникулах?

— Вообще не пришлось заставлять или уговаривать, это было и их желание.

— Многим детям на карантине не хватало общения с друзьями. Вашим, наверное, было легче: они есть друг у друга, есть с кем общаться. Как они адаптировались к новой реальности?

— Дети быстрее нас, взрослых, освоили зум, видеозвонки. У Артема были даже игры в «Мафию» онлайн. Им это было проще принять — они выросли в такое время, когда важно знание онлайна. Да, друг у друга они точно есть — они не запираются в комнатах, у них хорошие человеческие отношения.

«Сын репетирует под руководством Хабенского»

— Яна участвовала в танцевальном телешоу «Dance Революция». Для нее это хобби или она мечтает стать хореографом?

— Я бы сказала, что танцы сейчас — ее жизнь. Для нее это важно. Когда-то между запланированным путешествием и участием в чемпионате она выбрала чемпионат. Мы уехали с мальчиками отдыхать, а Яна осталась в Москве с моей сестрой. При этом у нее болело колено — выяснилось это случайно: моя сестра увидела, как Яна мажет ногу мазью. Но ее невозможно было переубедить, Яна внесла свой вклад в победу команды. Танцует дочь всегда, и ей совершенно не важно, где это делать, даже на экскурсиях она не может долго стоять на месте и слушать, обязательно будет двигаться. Участие в проекте «Dance Революция» на Первом канале — хороший опыт.

— Вашему старшему сыну Артему 14 лет. Он уже производит впечатление серьезного и рассудительного парня. Как он маме помогает?

— Я могу во всем положиться на Артема. Он очень ответственный, собранный, у него все должно быть по полочкам и по расписанию. Он не может позволить себе опоздать или подвести кого-то. Не переносит ссор, ему нужно, чтобы был мир во всем мире, чтобы все дружили, чтобы всем было комфортно. В свои 14 он уже выступал в Большом театре и Кремле перед президентом страны, сейчас репетирует спектакль под руководством Константина Хабенского.

И, несмотря на то что сейчас репетиции проходят онлайн, сын относится к делу с неменьшей ответственностью, чем если бы это было на сцене. Мы неоднократно вели вместе с Артемом мероприятия, и я всегда говорю, что лучший партнер по сцене — сын. Был случай, когда мероприятие немного задержалось, а мне нужно было ехать на работу. Артем говорил заключительные слова один — он не волновался, все держал под контролем и завершил праздник так, что мне потом организаторы звонили и благодарили.

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«Каждая семья счастлива по-своему»

— Вы теперь участвуете в проекте «Многодетная Россия». Что должно случиться а жизни женщины, чтобы она захотела стать многодетной мамой? Как было у вас? И много ли многодетных мам среди ваших подруг?

— 8 июля, в День семьи, любви и верности, объявили о старте Всероссийского проекта «Многодетная Россия». Я горжусь тем, что стала лицом этого проекта, потому что лично для меня главное достижение — это материнство. Еще нужно понимать, что это не просто красивое звание и фотографии с детьми. Это прежде всего ответственность и колоссальный труд. Можно завоевать все награды, добиться громких титулов, но тем не менее на первом месте всегда будет то, что я мама. Я никогда не думала о том, насколько большая у меня будет семья.

Я выросла в семье, где было трое детей. И у меня родилось трое детей, и я бы хотела еще. Но это мои собственные внутренние ощущения, а не чей-то пример, который меня заразил. Я рада, что у меня так получилось. Кстати, у меня почти все подруги тоже многодетные мамы, за некоторым исключением.

— В 2012 году у вас родился Арсений и вы расстались с Андреем Аршавиным. Если бы тогда вам сказали, что вы построите успешную карьеру, а не будете только мамой троих детей, как бы вы отреагировали?

— Я не очень люблю возвращаться в прошлое и бежать в будущее. Считаю, что жить надо здесь и сейчас. К прошлому я отношусь с уважением, но не трогаю его, смотрю только вперед. Поэтому я не могу представить, какая была бы ситуация и как бы я отреагировала. Все случилось, как случилось, и в нужный момент. Я была абсолютно счастлива быть домохозяйкой, а сейчас я счастлива, что хожу на работу и все совмещаю.

У меня есть знакомые, с которыми мы встречаемся на каких-то праздниках, и они всегда говорят: «Не могу больше дома, придумай мне какую-нибудь работу». Я слушаю, но понимаю, что разговор забудется ровно тогда, когда закончится вечеринка. Потому что человек, который хочет работать, он идет и работает. А есть те, кто просто на эту тему плачется. Почему? Потому что «все вокруг работают, и мне надо». А кто сказал, что надо? Если вы хотите быть домохозяйками, будьте ими, и не надо этого стесняться. Если не хотите работать и у вас есть такая возможность, в этом ничего зазорного нет. Развиваться можно и в материнстве, и в семье, и в отношениях, и вы от этого будете счастливы. Я всегда придерживаюсь правила: если что-то делаешь — будь уверен в этом. Не нужно обращать внимания на чье-то мнение. Иногда про кого-то говорят: «Она сидит на шее у мужчины, ничего не делает, так не должно быть». Кто это сказал?

Мне, честно, не нравится, что такое мнение навязывают. Ведь каждая семья счастлива по-своему. Я знаю много браков, в которых женщины не работают по 20 — 30 лет, и они абсолютно счастливы. И их мужья тоже. И они сами решат в своей семье, нужно ей работать или нет. Если его и ее все устраивает, в чем вопрос? Я, например, не стесняюсь, что не работала много лет. Все мои мысли были о семье.

Теперь я работаю и искренне люблю то, чем занимаюсь. Если бы наступил момент, когда я бы поняла, что хочу больше времени уделять семье, мужчине, то спокойно бы отказалась от работы.

— Вы долго оберегали детей от соцсетей. Но интернет вездесущ. Яна и Артем читают новости о вас, о себе? Неудобные вопросы задают?

— Дети с детства были окружены вниманием СМИ, они к этому привыкли и относятся спокойно. Мы все знаем, что много фейковых новостей и разных порталов, которые пишут заведомую неправду, обо мне в том числе. Я всегда говорю: нужно найти первоисточник информации. Это не так сложно. И когда ты по цепочке доходишь до первоисточника, понимаешь, что та хайповая новость просто сфабрикована.

У детей долгое время не было своих аккаунтов в соцсетях, хотя они очень хотели. Мы живем в такое время, когда твой аккаунт — это маленькое СМИ и ты должен отвечать за то, что ты публикуешь в интернете. Мы говорили с детьми на эту тему. Когда они стали старше, то сами зарегистрировались где хотели. Правда, Артем сразу же свою страницу и закрыл, не выложил ни одного фото. Может быть, по прошествии времени им стало это не так интересно. Все-таки мы живем в реальном, а не виртуальном мире, и очень важно быть человеком здесь, а не мемом там.

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Личное дело

Юлия Барановская родилась 3 июня 1985 года в Санкт-Петербурге. После окончания школы поступила в Университет аэрокосмического приборостроения на факультет менеджмента. В 2009 году переехала в Лондон, так как ее гражданский муж — футболист Андрей Аршавин заключил контракт с «Арсеналом». В 2010 году в Лондоне поступила учиться на курс современного искусства в Sotheby’s of Art. После расставания с мужем вернулась с детьми в Россию и начала карьеру на ТВ. Ведет на Первом канале программы «Мужское/Женское» и «Модный приговор». Амбассадор фонда «Память поколений». Воспитывает троих детей: Артема (14), Яну (12), Арсения (7).