Девочка у рояля: Эмин запечатлел маленькую дочку от Алены Гавриловой

Эмин Агаларов – многодетный отец. В первом браке у музыканта родились сыновья-близнецы – Али и Микаил, которым сейчас по 11 лет. К слову, Али уже решил пойти по стопам отца и выпустил свой первый музыкальный трек. После этого Эмин удочерил девочку Амину, а в канун 2019-го года он в четвертый раз стал отцом. Модель Алена Гаврилова подарила ему дочь Афину.

Агаларов часто публикует семейные снимки в своем Instagram, правда, лицо младшей дочери не показывает. На этот раз он запечатлелся с ней у белого рояля. Девочка была одета в голубые джинсы и белую футболку.

К слову, с матерью младшей дочери музыкант расстался еще весной. Причину этого никто из них не называл. Но, как стало известно буквально недавно, Эмин снова готов вступить в брак. По слухам, он тайно обручился с дочкой министра внутренних дел Азербайджана – Фатимой.