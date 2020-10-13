Экс-возлюбленная Эмина в белых джинсах и пастельном пальто отметилась на прогулке с дочкой

Эмин Агаларов во время карантина объявил о расставании с Аленой Гавриловой. Многих удивила такая новость, так как супруги прожили в браке меньше двух лет. Также певец признался, что они перестали жить вместе еще до самоизоляции. Артист не стал называть причины размолвки.

Сейчас экс-возлюбленная музыканта живет в новом доме, который ей подарил певец. Она старается все свободное время уделять своей годовалой дочке Афине. Так как осень в Москве выдалась теплой, девушка часто гуляет с наследницей. Если на выходных Гаврилова в элегантном брючном наряде отметилась на улицах столицы, то теперь она посетила парк с дочкой.

Бывшая жена артиста обладает чувством стиля. На этот раз она примерила белые джинсы с потертостями и горчичный свитер. Поверх девушка накинула кашемировое пальто пастельного цвета. Дополнили образ берет и белые кеды. А вот ее малышка была в полосатых брюках и металлизированном розовом пуховике, а также шапочке с ушками в тон.

«Просто невероятная осень в этом году», — написала Гаврилова.