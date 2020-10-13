«Гарри и я, я и папа»: Галкин с сыном Пугачевой на руках повторил свой детский снимок с отцом

Максим Галкин в микроблоге в Instagram делится не только новостями и свежими кадрами из жизни своего семейства, но и архивными фото. На этот раз артист не только показал детское фото с папой, но и повторил этот кадр, только теперь уже сам выступил в роли папы, а на руках у него — сын от Пугачевой.

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В stories шоумен разместил два фото, между которыми разница составляет почти 40 лет. Справа — это Галкин с сыном Гарри, а слева — маленький Максим со своим отцом. То, что сын Пугачевой — вылитый папа, сразу бросается в глаза.

«Гарри и я, я и папа», — написал Максим Галкин.

А вот малышку Лизу часто сравнивают с детскими фото Примадонны. И по мнению многочисленной армии поклонников семейства Галкина и Пугачевой, девочка — мамина копия. И характером, и артистизмом, и талантами она пошла в свою знаменитую мать.