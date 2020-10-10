Полина Гагарина появилась на сцене девятого «Голоса» в миниатюрном платье-халате

На Первом канале состоялась премьера нового, девятого по счету сезона шоу «Голос». Ведущим проекта по-прежнему является Дмитрий Нагиев. В составе жюри – знакомые все лица, которые не раз занимали места в красных креслах: Сергей Шнуров, Василий Вакуленко, или рэпер Баста, Валерий Сюткин и Полина Гагарина.

В студии проекта Полина Гагарина появилась в блестящем миниатюрном платье в бельевом стиле. Золотистое мерцание наряда приковывало внимание и выделяло звезду в свете софитов.

Уже девять лет в эфире главного телеканала страны проходит конкурс, на котором зажигаются новые имена на музыкальном Олимпе. Каждый из членов жюри во время слепых прослушиваний должен отобрать себе в команду по 12 участников. Затем начнется этап поединков, нокаутов, а грандиозный финал состоится зимой.