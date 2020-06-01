Первый канал объявил дату старта кастинга в новый сезон шоу «Голос»

Первый канал объявил дату старта кастинга в новый сезон «Голоса». Напомним, 24 апреля завершился седьмой сезон детского проекта — тогда победу одержала Олеся Казаченко из Ногинска. Долго скучать телезрителям без любимых выпусков не придется: уже в ближайшее время начнется новый отбор взрослых исполнителей для дальнейшего прохождения испытаний.

Ожидается, что кастинг девятого сезона стартует уже через месяц, 1 июля. В пресс-службе вещательной компании отмечают, что в «Останкино» пригласят тех, кто уже успел с особенной стороны проявить себя с помощью заявок. Те, кто смогут подтвердить свое право на участие, позже споют перед наставниками в «слепых прослушиваниях». Во время кастинга организаторы пообещали соблюсти все необходимые меры безопасности с учетом текущей эпидемиологической ситуации.

Сейчас аудитория также ждет, кто из знаменитостей окажется в красных креслах — в свое время там побывали Константин Меладзе, Полина Гагарина, Сергей Шнуров, Валерий Сюткин и многие другие.