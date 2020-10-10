«Цвет движения, любви, страсти»: Успенская с алой помадой на губах оголила плечи в платье из красного бархата

66-летняя Любовь Успенская не раз подвергалась критике со стороны поклонников за чрезмерное увлечение пластикой. Звезда никак не реагирует на хейт и демонстрирует, что своим внешним она довольна и не собирается отказываться от достижений косметологии. Чтобы подчеркнуть свои достоинства – пышную грудь, губы и скулы – артистка использует яркий макияж и броские наряды. И на этот раз вышла в свет в бархатном платье, обнажив плечи. В качестве мейкапа губ звезда выбрала алую помаду.

«Красный — это цвет движения, любви, страсти, энергии, огня. Мне подходит по всем характеристикам. А главное, что к лицу», — объяснила свой яркий выбор «королева русского шансона».

Многие из фанатов согласились, что певице очень подходит красный цвет. И поспешили сделать массу комплиментов образу любимицы.

«Шикарная женщина», «Красавица какая», «Молодеете с каждым днем! Так держать! Красотка невероятная!», «Дива», «Красивой женщине, любой цвет подходит!», — заметили некоторые фолловеры.

Кстати, красный в гардеробе и макияже часто встречается у другой знаменитости. Звезда фильма «Текст» Кристина Асмус накануне выбрала строгий брючный костюм и алые губы.