Маленькая модница: Лиза Галкина ходит по дому в джинсах-трубах и кедах

В семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина растут близнецы Лиза и Гарри. Ребята в этом учебном году пошли в первый класс, а чуть позже им исполнилось семь лет. Папа с мамой выяснили, что детям очень нравится учиться, они с удовольствием посещают уроки и усердно выполняют домашние задания.

Кроме того, маленькая Лиза успевает наряжаться. Девочка растет настоящей модницей, периодически устраивает дефиле в нарядных платьях — своих и маминых, а также предпочитает стильные комплекты. На фан-страничке Лизы появилась фотография, где девочка позирует в джинсах-трубах и кедах.

Любит, кстати, Лиза Галкина гулять в саду, как ее знаменитый папа. Недавно девочка вышла на променад по осенней листве, радуясь теплым солнечным денькам.