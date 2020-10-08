Обе в черном: Пугачева в «рваных» джинсах и удлиненной блузе предстала с Орбакайте в бутике

Некоторые поклонники отметили, что дочка певицы все больше становится похожа на Примадонну.

Алла Пугачева не скрывает, что старается хорошо выглядеть ради своих детей. Двойняшкам Лизе и Гарри недавно исполнилось по семь лет. Они впервые пошли в школу, поэтому теперь все в замке Примадонны просыпаются рано, чтобы помочь малышам собраться и накормить их завтраком. При этом артистка успевает посещать разные мероприятия и видеться с друзьями. Этим летом она не поехала на море, зато несколько раз устраивала посиделки в своем саду.

Тем временем старшая дочка Примадонны — Кристина Орбакайте — проводит время с мужем и дочкой Клавдией в Нью-Йорке. Там внучка артистки ходит в школу. Однако в фан-аккаунте Примадонны появилось фото, на котором она запечатлена с Кристиной в бутике. По всей видимости, кадр был сделан в прошлом году. Пугачева предстала в «рваных» джинсах из светлого денима, а также удлиненной черной блузе. Образ она дополнила множеством подвесок и цепочек. Макияж в нюдовых тонах и объемная прическа дополнили образ.

Орбакайте в свою очередь надела черное платье в пол на тонких бретельках и объемную косуху оверсайз с цветным принтом. У нее была прическа с начесом и макияж с акцентом на глазах.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Алла Борисовна. Многие также отметили, что Кристина все больше походит на свою именитую маму: