«Сплошь из трендов»: Брухунова вышла на прогулку в клетчатой куртке-рубахе и леопардовых носках

Татьяна Брухунова вместе с мужем, Евгением Петросяном, перестали скрывать своего шестимесячного сына. Оказалось, что малыш, которого назвали Ваганом, появился на свет зимой этого года, и до нынешней осени о его существовании знали только избранные. Теперь молодые родители редко, но показывают поклонникам кроху. Уже многие заметили, что Ваган невероятно похож на маму.

Жена Петросяна, между тем, старается не сидеть дома. Она так и обозначила, что не является наседкой, а потому отказывать себе в доматеринских удовольствиях не намерена. Вот и накануне девушка отправилась на прогулку по осеннему парку, выбрав самые сезонные оттенки в наряде.

Она облачилась в клетчатую куртку-рубаху, брюки из вельвета и замшевые ботинки нюдово-бежевых цветов. Стилист Анастасия Пахолкова обнаружила изюминку в образе Брухуновой.

«Вот кто не боится экспериментировать, так это Татьяна. На этот раз она в образе, состоящем сплошь из трендов. Куртка-рубаха в клетку, вельветовые брюки, замшевые ботинки — все эти изделия производства российских брендов. Бежевые оттенки как нельзя кстати подходят для осени, поскольку они не только идеально по колористике вписываются в пейзажи и гармонируют с хмурым небом, но и полностью отвечают состоянию души в это время года. Как и во всех своих образах, здесь жена Петросяна и не смогла не оставить место для экспериментов. На этот раз маленьким эксцентричным элементом стали носки с леопардовым принтом, которые здорово разнообразили привычные сочетания», — заметила Анастасия Пахолкова.

Справка Teleprogramma.pro:

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.