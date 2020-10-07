«Цвет настроения»: Рудковская показала свой завтрак в синих тонах

45-летняя Яна Рудковская и 37-летний Евгений Плющенко этой осенью снова стали родителями. Благодаря помощи суррогатной матери на свет появился их второй общий сын, которого назвали Артемом. Малышом занята вся семья, включая старшего сына Сашу Плющенко. Кстати, этот ребенок стал для Рудковской четвертым.

Дни напролет Яна Рудковская посвящает себя материнству. Но даже в плотном графике звезда старается найти время на красоту и любимые занятия. Светская львица возобновила рубрику про завтраки в Instagram и стала чаще показывать стильные идеи для сервировки. На этот раз Рудковская продемонстрировала стол в бело-синих тонах.

«Доброе утро, цвет настроения — синий», — подписала фотографии Рудковская.

На снимках на самом деле преобладает синий цвет, вперемешку с белым. Набор посуды с васильком в качестве декора и синие гортензии стали главными героями стола.

«Как же красиво», «Какая красота! Ну не томите нас? Скажите с чем рулетики?», «Вау», «Очень стильно и красиво», «Очень красиво!! Как всегда! Обожаю Вашу рубрику!! Удовольствие сплошное!!», «Очень нежно, мило, радостно и аппетитно!» — восхитились некоторые.