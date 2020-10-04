«Мечта»: Рудковская показала детскую коляску от Dior за полмиллиона рублей

В 45 лет Яна Рудковская стала мамой в четвертый раз. Мальчика назвали Арсением, а родила его суррогатная мать. Снимками с первой прогулки с малышом продюсер поделилась в своем Instagram. На них все семейство было в нарядах от Dior. От этого же бренда у семьи Плющенко и детская коляска, которую подарила подруга Рудковской Ольга Смирнова.

«Спасибо за коляску мечты для малыша», — подписала фото продюсер.

Детское средство передвижения украшено принтом Dior Oblique и вставками из кожи. Цена такой коляски на швейцарском сайте бренда составляет 6400 долларов (500 тысяч рублей, — Прим. ред.). В комплекте с ней идет сумка через плечо за 2300 долларов (почти 180 тысяч рублей). Для прогулки Яна выбрала такой же брендовый свитшот и белые брюки.

Недавно Рудковская еще раз сделала заявление по поводу своего возраста. Продюсер утверждает, что ей действительно 45 лет. А тех, кто не верит в этот факт, она попросила поехать в Барнаул. Именно в этом городе Яна училась в школе и медицинском институте.