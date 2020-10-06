«Ничего такого»: Настя Задорожная эмоционально опровергла свое замужество

Певица и актриса Настя Задорожная скоро выходит замуж. Новости примерно такого содержания недавно появились в Интернете. Спровоцировала их сама знаменитость, опубликовав снимок с новой татуировкой, которая появилась у нее на пальце. Судя по всему, Настя нанесла имя любимого мужчины, а он — ее. Фанаты обратили внимание на кольцо на безымянном пальце любимицы и посыпался град комментариев:

«Настенька, поздравляю Вас !) Пускай будет счастливым каждый день», «Настя, поздравляю!! Счастья вам!», «Ооооооочень круто! Мои поздравления!»

Два дня певица хранила молчание и писала поклонникам дежурное «спасибо» на пожелания, а теперь вдруг решила опровергнуть новости о своем замужестве.

«Я вообще ничего не комментирую. Более того, я не писала, что у меня была свадьба. Это уже интернетовские додумки. Спасибо большое, конечно, но я ничего такого не говорила», — сказала Задорожная 5-tv.ru.

Как бы поклонники артистки не хотели верить в светлую и чистую любовь, в биографии Насти есть примеры выхода замуж понарошку.

В 2018 году она опубликовала свадебное видео с Андреем Чадовым. На коротком ролике пара целовалась, да и лаконичная подпись «Молодожены» не оставляла сомнения: родилась новая семья. Фанаты бросились поздравлять новобрачных, но спустя какое-то время оказалось, что свадьба всего лишь фрагмент съемок кино, пишет сайт «Актуальные новости».