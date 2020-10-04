«Хороша парочка»: 35-летняя Настя Задорожная вышла замуж

35-летняя Анастасия Задорожная опубликовала фото со свадьбы в личном аккаунте Instagram. Избранником знаменитости стал ее ровесник по имени Владимир. Подробности жизни возлюбленного артистка тщательно скрывает.

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На церемонию бракосочетания певица пришла в костюме молочного цвета и белой футболке. Супруг знаменитости облачился в темно-синий пиджак и футболку с принтом. Пара не забыла и о главном аксессуаре 2020 года: медицинской защитной маске. Впрочем, влюбленные пренебрегли карантинными правилами, и решили использовать одну маску на двоих, целуя друг друга. В честь того, что отношения теперь узаконены, Настя и Владимир сделали парные татуировки с автографами друг друга: тату певицы в виде подписи супруга находится на безымянном пальце ее правой руки, а ее подпись муж сделал на своем запястье.

«Хороша Парочка: Баран да Ярочка», — шутливо подписала публикацию знаменитость.

Поклонники поспешили поздравить любимицу с важным событием:

«Настя, поздравляем вас с Володей! Любви и благополучия!», «Бесконечного счастья вам», «Как я за вас рада!», «Совет да любовь!», «Вау, поздравляю!», «Какие вы клевые», — написали в комментариях подписчики певицы.



Напомним, что на предстоящую свадьбу Настя Задорожная намекнула в конце прошлого года, продемонстрировав фанатам помолвочное кольцо на безымянном пальце. О своем статусе жены певицы сообщила 4 октября — спустя два дня после самой церемонии.