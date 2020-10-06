«Необходимо уберечь»: экс-менеджер Бритни Спирс заявил о продолжении опекунства над певицей

67-летний адвокат Эндрю Уоллет рассказал, какой вердикт вынес судья по делу об опекунстве американской поп-исполнительницы Бритни Спирс. Об этом бывший агент певицы по недвижимости сообщил «Daily Mail».

Напомним, что в 2007 году 38-летняя артистка столкнулась с психическими проблемами. Спустя год суд признал Бритни недееспособной. Опекунами были назначены ее отец Джейми Спирс и адвокат семьи Эндрю Уоллет. Однако поклонники певицы были не согласны с таким решением. Они развернули кампанию Free Britney в поддержку самостоятельной жизни Спирс.

Уоллет возразил тем, кто выступает против 12-летнего контроля над жизнью знаменитости. Юрист был уверен, что люди не понимают, «каким образом действует закон и почему необходимо Бритни уберечь от дурного влияния».

Также некоторые фанаты Бритни посчитали, что Уоллет обворовывает певицу под видом заботливого менеджера. Сама вокалистка упомянула, что хотела бы видеть в роли своего опекуна помощницу Джоди Монтгомери.

Отметим, несмотря на желания одних поклонников освободить кумира от опеки, другие остаются напуганными странными видеороликами Бритни Спирс. Недавно девушка опубликовала танец, где исполняла не совсем понятные телодвижения.