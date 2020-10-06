«Девочка-мечтатель»: Анна Семенович показала себя в юные годы

40-летняя экс-солистка группы «Блестящие» рассказала о вере в себя.

Актриса и телеведущая Анна Семенович разместила в одном из последних постов личного аккаунта свою фотографию со старой прической. Напомним, в юности у певицы был рыжий цвет волос.

На снимке можно увидеть Анну еще девочкой. Семенович в блузке с прозрачными рукавами и собранными в пучок волосами широко улыбается на камеру.

«Я всегда была девочка-мечтатель . С самого детства я умела улетать в свой сказочный мир, где сбывались все мои мечты . Потом я начала наблюдать , как мои мечты из сказочного мира воплощались в реальность . Повзрослев, я начала изучать этот вопрос и поняла, что многое в нашей жизни зависит от наших установок и наших мыслей», — заявила знаменитость.

Актриса настоятельно рекомендовала подписчикам поверить в себя, если они этого еще не сделали. Семенович — сторонница теории о материальности мысли. Именно поэтому она призвала людей менять свои установки, если им не нравится окружающая действительность.

«Главное — правильно ставьте цели, не перегружая себя, и верьте в их воплощение», — резюмировала Семенович.

Отметим, что недавно фигурист Роман Костомаров рассказал, как работал вместе с Семенович на льду. Напомним, в юности Семенович профессионально занималась фигурным катанием.