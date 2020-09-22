Семенович показала 55-летнюю Ирину Безрукову в платье плиссе с трендовым принтом

После карантина в столице постепенно стала налаживаться светская жизнь. Звезды стали посещать вечеринки, кинопремьеры и театральные представления. Сентябрь оказался насыщенным, так как начались показы новых постановок. Одной из них стал мюзикл «Дон Жуан. Нерассказанная история». Первыми увидеть музыкальный спектакль пришли звезды: Анастасия Стоцкая, Анастасия Гребенкина, Ольга Кабо, Татьяна Навка, Елена Воробей и другие известные персоны.

Поделилась кадрами с премьеры Анна Семенович. Пышнотелая певица в черном брючном костюме и кедах не только насладилась игрой актеров, но и увиделась с друзьями. Она опубликовала снимки, на которых позировала с гостями мероприятия. В кадр попала Ирина Безрукова. 55-летняя артистка пришла на мюзикл в алом платье плиссе с этническим принтом. Наряд дополнили бархатные туфли-лодочки и крупные серьги-кольца. Большинство гостей выбрали стиль total black, поэтому Ирина выделилась из толпы.

«Ура, жизнь налаживается и все понемногу восстанавливается после пандемии. Самоизоляция мне еще раз показала, как я люблю свою работу и дорожу ей», — отметила Семенович.

Поклонники восхитились красотой девушек. Многие поразились тому, как хорошо выглядит Безрукова. Для портала Teleprogramma.pro оценила образ актрисы стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Глядя на образ, сначала бросается в глаза объемный узор платья, а потом уже внешность Ирины. Платье яркое с модным принтом. В осенне-зимнем модном сезоне 2020/2021 платочные и ковровые узоры в тренде, но такой крупный рисунок затмил хрупкую, нежную, словно статуэточка, Ирину. У нее мелкие черты лица и хоть она добавила объема серьгами-кольцами, это не уравновесило ситуацию. Хрупкость Ирины поддержана плиссировкой. Сам аутфит модный и стильный, гармоничен по ритму и цвету. Острые углы рисунка платья повторяет острый нос туфель. Серьги повторяют круглую горловину платья. Но образ живет своей жизнью, вместо того, чтобы демонстрировать и подчеркивать прелести Ирины», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.