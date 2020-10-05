Привет из прошлого: Кирстен Данст вспомнила, как целуется Брэд Питт

Актеры снимались в картине «Интервью с вампиром» в 1994 году.

В 1994 году Брэд Питт и Кирстен Данст сыграли главные роли в картине «Интервью с вампиром». Мистическую драму не миновали трогательные моменты. По задумке режиссера и сценариста, в одном из моментов Брэд должен был целовать Кирстен, которой на тот момент было всего 11 лет.

Естественно, девочка волновалась и с особым трепетом ждала именно этот момент съемок. Как позже призналась актриса, целовался 30-летний Брэд хорошо, но сам момент был ужасным. После этого она еще долгое время не решалась на поцелуи в реальной жизни и до сих пор чувствует себя неловко. Об этом пишет Yahoo Entertainment.

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