Горячо и провокационно: подруга Брэда Питта оголилась в новой фотосессии

В конце августа Брэд Питт привез Николь Потуральски в свой замок на юге Франции. Именно тогда стало известно, что актер встречается с немецкой моделью несколько месяцев. Пара тщательно скрывала от публики свой роман. Но внезапно открывшиеся карты сыграли на руку 27-летней Николь. Ее популярность возросла в разы, что повлияло и на карьеру. Так, на прошлой неделе она неожиданно появилась на подиуме Недели высокой моды в Милане.

После возвращения в Германию Потуральски продолжает публиковать в своем микроблоге откровенные снимки и видеоролики. На этот раз модель показала себя в бикини с эффектом тай-дай и таких же брюках. Похоже, такую расцветку, которая, к слову, была трендовой в 2019 году, Николь просто обожает. Накануне она позировала в своей спальне в костюме с подобным эффектом.

А Бреда Питта тем временем ждет судебное разбирательство. В октябре наконец-то решится вопрос опеки над детьми, которые появились в браке с Анджелиной Джоли. К слову, по возвращению из Франции актриса решила не подпускать Питта к наследникам, пока тот не пробудет две недели на карантине.