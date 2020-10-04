62-летняя Шерон Стоун лишилась профиля на сайте знакомств

Актриса признается, что с возрастом ей все сложнее искать любовь.

В начале этого года Шерон Стоун говорила о том, что готова к новым отношениям. Искать любовь решила на сайте знакомств, но анкета легендарной актрисы просуществовала там недолго. Один из пользователей системы не поверил в ее подлинность и написал в службу поддержки. После этого профиль Шерон удалили.

Как сообщает Fox News, до этого момента актриса успела обменяться контактами сразу с несколькими мужчинами. По ее словам, это общение она считает весьма интересным. При этом отмечает, что пока ее сердце свободно и замуж она не спешит.

Голливудская звезда трижды была в браке. С последним мужем журналистом Филом Бронштейном они прожили шесть лет. В этом союзе Шерон усыновила мальчика, а позже, уже после развода, еще двоих детей. В 2016 году ходили слухи, что у Стоун новый роман, но официального подтверждения не было.