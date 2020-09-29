«Я так вас люблю»: Шэрон Стоун поделилась редким архивным снимком

Исполнительница главной роли в фильме «Основной инстинкт» опубликовала в личном микроблоге фотографию из семейного архива. Таким способом Шэрон Стоун напомнила сыновьям, что они для нее значат.

Голливудская актриса показала, как с сыновьями праздновала 13-й день рождения среднего сына Лэрда. Такой снимок она разместила в Сети в честь Дня сына.

«С Днем сыновей! Я так вас люблю!», — написала под фото Стоун.

Напомним, что у артистки трое детей: 20-летний Роэн, 15-летний Лэрд и 14-летний Куинн.

Стоит отметить, что только старший сын является биологическим ребенком актрисы. Лэрд и Куинн были усыновлены после развода Шэрон Стоун с редактором газеты San Francisco Chronicle Филом Бронштейном. Однако, по словам номинантки на премию «Оскар», она не жалеет о таком решении. Именно поэтому многодетная мать даже в социальных сетях пытается напомнить детям, как сильно они изменили ее жизнь.

Отметим, что знаменитости часто делятся фотографиями с праздников своих детей. Среди российских артистов особенно любят баловать подарками на дни рождения шоумен Джиган и модель Оксана Самойлова. Также пара выкладывает разнообразные смешные видеоролики с участием дочерей.