«Снимается кино»: Максим Виторган опубликовал снимки нового проекта с участием Равшаны Курковой

48-летний сын актера Эммануила Виторгана поделился редкими кадрами съемочного процесса. Артист сфотографировал Равшану Куркову с Евгением Стычкиным и разместил получившийся снимок у себя на странице в сети.

Исполнительница главной роли в кинокартине Анны Меликян «Про любовь» вместе с коллегой по творческой сцене, именитым шоуменом и актером попала в Stories Максима Виторгана. На фото Куркова опирается на руку Стычкина, прижимая ее к себе. При этом оба актера загадочно показывают пальцем на камеру.

«Снимается кино», — подписал фото Виторган.

Артист не рассказал, какая премьера ждет телезрителей. Однако он также оставил хештег «Контакт».

Напомним, что сам Максим Виторган стал гостем программы «Однажды…» с ведущим Сергеем Майоровым. В эфире телеканала НТВ бывший муж Ксении Собчак рассказал о том, как развод с женой повлиял на отношения с сыном Платоном. Помимо Виторгана, участниками нового проекта стали певица Наргиз и солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина.