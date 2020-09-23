Романтика для двоих: Максим Виторган устроил свидание для Нино Нинидзе

Актеры Нино Нинидзе и Максим Виторган не спешат с официальным браком, они охотнее отправляются на свидания. На личной странице в Instagram сына Эммануила Гедеоновича появились свежие снимки его возлюбленной с романтического ужина.

Артист сфотографировал спутницу за чашкой чая и опубликовал в Stories микроблога фото, дорисовав к нему сердечко.

больше по теме Виторган познакомился с 28-летней Нинидзе на дне рождения Аглаи Тарасовой Обоюдная симпатия артистов со временем переросла в более глубокое чувство.

Напомним, что пара вместе уже два года. И, в отличие от своей бывшей жены, Виторган не поставил новый штамп в паспорте. При этом Максим наслаждается романтическими прогулками и поцелуями в кафе с новой подругой.

Однако серьезность своих чувств к актрисе сын Эммануила Виторгана не скрывает. Он добавил к себе в профиль свежее фото с избранницей, написав при этом:

«Это серьезно!»

Стоит отметить, что Нино и Максим обычно не появляются в общественных местах поодиночке. Их жизнь предполагает частые разъезды и длительные репетиции, во время которых артисты успевают соскучиться друг по другу. Поэтому свободное время Нинидзе и Виторган стараются проводить вместе.

Напомним, что недавно пара вернулась с семейного отдыха в Турции.