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Романтика для двоих: Максим Виторган устроил свидание для Нино Нинидзе

Бывший муж Ксении Собчак и его новая избранница порадовали поклонников фотографиями с совместной прогулки.

Романтика для двоих: Максим Виторган устроил свидание для Нино Нинидзе
Нино Нинидзе в обнимку с Максимом Виторганом. Фото: Instagram.com/ninosha13

Актеры Нино Нинидзе и Максим Виторган не спешат с официальным браком, они охотнее отправляются на свидания. На личной странице в Instagram сына Эммануила Гедеоновича появились свежие снимки его возлюбленной с романтического ужина.

Артист сфотографировал спутницу за чашкой чая и опубликовал в Stories микроблога фото, дорисовав к нему сердечко.

Напомним, что пара вместе уже два года. И, в отличие от своей бывшей жены, Виторган не поставил новый штамп в паспорте. При этом Максим наслаждается романтическими прогулками и поцелуями в кафе с новой подругой.

Актриса Нино Нинидзе
Виторган сфотографировал любимую, пока она не видела. Фото: Instagram.com/mvitorgan

Однако серьезность своих чувств к актрисе сын Эммануила Виторгана не скрывает. Он добавил к себе в профиль свежее фото с избранницей, написав при этом:

«Это серьезно!»

Стоит отметить, что Нино и Максим обычно не появляются в общественных местах поодиночке. Их жизнь предполагает частые разъезды и длительные репетиции, во время которых артисты успевают соскучиться друг по другу. Поэтому свободное время Нинидзе и Виторган стараются проводить вместе.

Актер Максим Виторган с возлюбленной Нино Нинидзе
Максим Виторган и Нино Нинидзе в одинаковых куртках. Фото: Instagram.com/mvitorgan

Напомним, что недавно пара вернулась с семейного отдыха в Турции.